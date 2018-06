Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono di nuovo insieme, ma questa volta il calcio c’entra ben poco. Il difensore del Milan e quello della Juventus, infatti, sono partiti per le vacanze con le rispettive famiglie, come ai vecchi tempi. Destinazione Canada per i due ex compagni di reparto che nel corso della loro vacanza, sono stati avvistati nei box della Ferrari, mentre Sebastian Vettel centrava la 54^ pole in carriera.

