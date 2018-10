Dopo cinquantun mesi trascorsi nella panchina del Monaco, Leonardo Jardim ha lasciato il Principato. Benjamin Mendy, ex terzino del club monegasco oggi al Manchester City, ha voluto riservare un pensiero al suo mentore: “Sono molto triste di vedere che la bella avventura con il Monaco sia finita per il mister. Ma sono fiducioso per il suo futuro. Grazie per tutto quello che ci hai dato”, ha aggiunto il calciatore.