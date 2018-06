Islanda, Hallgrimsson: “E’ impossibile non amarci, non diamo fastidio a nessuno e… Siamo belli”

Incredibile, ma vero: tra poche ore l’Islanda farà il suo esordio mondiale contro l’Argentina. Alla vigilia della sfida programmata per domani, il c.t. della Nazionale islandese, Heimir Hallgrimsson, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara: “Non chiedetemi se dopo il Mondiale continuerò a fare il dentista: sarà così, continuo ad esserlo e sempre lo sarò. Ci siamo meritati il Mondiale, non è una favola. Abbiamo uno stile di gioco diverso dalle altre squadre, ma se siamo uniti possiamo fare qualsiasi cosa. Chi dubita di noi non ci conosce bene. E’ impossibile non amarci. Siamo lontani, siamo pochi, siamo piccoli e non diamo fastidio a nessuno. Non abbiamo mai fatto guerre e poi… Siamo belli. Come si fa a non volerci bene?”

“Vogliamo passare il turno, siamo più pronti ora rispetto all’Europeo. Siamo felici di tanto appoggio, spesso passiamo le vigilie con i nostri tifosi: agli altri non succede – ha dichiarato Hallgrimsson, che ha poi speso alcune parole sull’Argentina – La partita di domani sarà la più importante della nostra storia, giocheremo da squadra e non metterò nessuno a inseguire Messi dappertutto”.

ISLANDA, ECCO PERCHE’ I TIFOSI SONO I MIGLIORI DEL MONDO