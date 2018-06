Perù, tifoso ingrassa 25 kg in 3 mesi. Il motivo è incredibile

Quello di quest’anno è un Mondiale a dir poco incredibile: la grande assente di quest’anno è l’Italia, mentre a partecipare al torneo più prestigioso del mondo, scenderà in campo il Perù che torna dopo ben 36 anni d’assenza.

Tra i tantissimi tifosi peruviani ce n’è uno molto particolare: il suo nome è Miguel F, (il cognome non è stato svelato) ed è diventato famoso per aver seguito una dieta parecchio inusuale, ricca di dolci e carboidrati. Il motivo? Gli unici biglietti rimasti per la Coppa del Mondo erano quelli per i disabili e gli obesi. L’unico modo per assistere alle partite della sua Nazionale era quindi ingrassare ed è quello che Miguel ha fatto: 25 chili in tre mesi per volare in Russia.

“Sono un supertifoso della nazionale, che per me viene prima anche della squadra del cuore, l’Universitario di Lima, e pur di seguirla sono disposto a tutto. Sono stato presente a ogni partita del Perù nelle eliminatorie sudamericane e avevo giurato a me stesso che sarei andato anche in Russia. Dopo il sorteggio dei gironi del Mondiale i biglietti a disposizione dei peruviani sono finiti in un baleno e rimanevano a disposizione sul web della Fifa solo per quelli per i disabili. Il requisito era di essere sulla sedia a rotelle oppure obesi. Mia madre mi rimproverava dicendomi che la salute viene prima della nazionale”.

Ora il tifoso mostra fiero il suo biglietto con la dicitura “obese seat”. Al contrario, un amico di Miguel non è riuscito nella missione: “Per seguire il Perù dal vivo aveva pensato di farsi spezzare una gamba, perché in questo modo gli avevano garantito i biglietti. Ma poi non se l’è sentita”.