Russia 2018, il taglio ‘alla Messi’ del parrucchiere serbo è virale

Ormai è tutto pronto all’inizio del Mondiale: i tifosi sono già in Russia per supportare le loro squadre e alcuni, in occasione del torneo più atteso dell’anno, hanno deciso addirittura di cambiare look. In molti hanno scelto di affidarsi a Mario Hvala, un parrucchiere serbo che realizza tagli “alla Ronaldo” e “alla Messi”.

“Con l’inizio della Coppa del Mondo mi sono fatto venire in mente l’idea di realizzare questi particolari ritratti di queste due mega star, ero sicuro che molti tifosi sarebbero stati entusiasti. Quando ho fatto il primo, quello di Cristiano Ronaldo, ho ricevuto molti complimenti”, ha dichiarato Hvala. Inutile dire che le sue opere d’arte hanno fatto subito il giro del web.

