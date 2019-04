Napoli sul mercato: piace un giocatore della Lazio

Non è ancora finita la stagione e già prendono corpo i primi rumors di mercato. Le ultime indiscrezioni raccontano di un Napoli particolarmente vigile ed interessato ad un giocatore della Lazio. Si tratta di Joaquin Correa, centrocampista argentino di 24 anni. per lui 37 presenze condite da 5 gol e 9 assist. Sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto l’ex giocatore del Lecce e membro dell’entourage del biancoceleste Guillermo Giacomazzi. Queste le sue parole: “Che ci sia una squadra come il Napoli dietro di lui è ottimo perché è un club importante. Indiscrezioni non ce ne sono, le gare da giocare sono tante, è presto per parlare di mercato”.