Ancelotti rivela: “Un futuro in Cina? Ipotesi da non scartare”

E’ da poco stato annunciato come nuovo tecnico del Napoli, ma Carlo Ancelotti sembra non volersi accontentare. L’ex allenatore rossonero, infatti, ha infatti affrontato il tema ‘futuro’ e ha svelato di non voler scartare la possibilità di allenare in Cina. A margine dell’evento G-Expo in Cina a cui ha partecipato insieme ad altre importanti figure del mondo del calcio come Ruud Gullit, Alessandro Del Piero e David Beckham, Ancelotti avrebbe rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non ho mai partecipato ad attività simili. Allenare in Cina? Per il futuro può essere una possibilità, è una ipotesi da non scartare”.

NAPOLI, INIZIA L’ERA ANCELOTTI