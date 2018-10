Capello: “Calcio italiano ripartito solo sul campo. Milan? Gattuso uomo giusto e sul derby…”

Intervenuto durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport in onda sulle frequenze di Radio 1, Fabio Capello, ex ct e allenatore di tanti club, ha parlato dei temi caldi del calcio italiano in particolare della Nazionale e della Serie A con la sfida scudetto tra Juventus e Napoli e l’imminente derby di Milano tra Inter e Milan.

RIPARTIRE – “Il calcio italiano sembra essere ripartito almeno sul campo. A livello di Federazione ancora no, occorrono riforme e non chiacchere”. “Barella? Ha un futuro in Nazionale. Lui dà qualcosa di più della tecnica, perché porta quantità e qualità. Mi ricorda Tardelli, soprattutto a livello dinamico”. “Verdi escluso dai convocati della Nazionale? Non solo lui, molto giocatori sono stati esclusi e magari meritavano di essere chiamati. Succede…”.

SERIE A – “Sfida Juventus-Napoli? La Juventus non credo possa perdere lo scudetto anche se con Ancelotti il Napoli può pensare in grande, soprattutto in Champions, perché ha aperto la mente dei giocatori”. “Se il Milan deve giocare con 2 punte come dice Berlusconi? Anche io ho sempre giocato con due punte. Derby? Il Milan è cresciuto molto e se la gioca alla pari con l’Inter. Il problema dei rossoneri è la difesa. Concede sempre qualcosa agli avversari. Deve fare attenzione a Icardi e Perisic. Gattuso uomo giusto per il Milan? Credo di sì. Ha dato un’identità ai suoi. A volte esagera nel voler giocare la palla, come quando fanno giocare Donnarumma coi piedi. Ma a me piace molto come gioca il Milan”. Higuain? Fin da subito aveva la qualità di prendere palla e inquadrare la porta. E’ migliorato molto aiutando la squadra. Prima giocava solo vicino alla porta. Chi farà meglio tra Icardi e Higuain nel derby? Molto dipenderà da come i compagni aiuteranno i centravanti. Suso può essere un problema per l’Inter. Ma anche chi gioca con Icardi può dare fastidio alla difesa del Milan”. A me Icardi piace molto, anche quando lo criticavano l’ho sempre difeso. Sa muoversi in area di rigore come pochi”.

ESTERO – “Io ct della Germania? (ride) Stanno passando un brutto momento. Low deve riuscire a cambiare e fare qualcosa di diverso. Prima dicevamo di dover copiare lo stile della Germania, e invece abbiamo visto quale sia la loro attuale situazione”. “I giovani? Low ha avuto molti giocatori giovani e bravi. Adesso senza giocatori non ci sono schemi che tengano…” . “Perché Mourinho ha problemi con il Manchester United? Solito discorso, se i giocatori non fanno il loro l’allenatore non può fare tanto”.