Genoa, Perinetti: “Kouame-Napoli si decide”

Nelle ultime ore si è fatta sempre più calda la pista che vuole Kouame al Napoli. Tra voci che si rincorrono e rumors che si contraddicono, a far un po’ di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il direttore generale del Grifone, Giorgio Perinetti: “La settimana prossima sarà decisiva”, ha spiegato il dirigente a Radio Crc, parlando del futuro dell’attaccante ivoriano seguito da alcune squadre italiane. “Kouame tra Everton e Napoli? Innanzitutto nessuno lascia Genova a gennaio. Poi, magari, c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro. Kouame al Napoli? C’è stato un colloquio tra i due presidenti e ora gli operativi devono concretizzare. Settimana prossima decisiva? I collaboratori sono qua. In settimana ci sarà un ulteriore contatto”.