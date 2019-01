Luperto, l’agente: “Non si muove dal Napoli”

Sebastiano Luperto resta a Napoli. La conferma è arrivata dall’agente del giocatore, Diego Nappi, che a Radio Kiss Kiss ha parlato del futuro del giocatore, escludendo una sua possibile partenza nel mercato di gennaio: “Luperto resta a Napoli – ha spiegato Nappi – Su di lui abbiamo le idee ben chiare: può fare molto bene nel calcio italiano. Sul lato caratteriale è un ragazzo maturo che si è inserito con umiltà e ora se la sta giocando”. Nappi ha poi spiegato la posizione di Luperto nell’organico allenato da Carlo Ancelotti: “Quando entra in campo quasi non fa notizia, questo significa che fa parte del gruppo. Giocare in una squadra come il Napoli, seppur non con un minutaggio esaltante, gli serve per diventare un giocatore importante”. Nappi, infine, ha chiuso con una battuta sul mercato di gennaio, sottolineando come sia difficile imbastire trattative nella sessione invernale: “Non scopro l’acqua calda dicendo che a gennaio il mercato è molto particolare – ha detto l’agente – non è semplice, perché chi ha giocatori importanti non vuole cederli”.