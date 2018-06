Mondiali, Ancelotti: “In assenza dell’Italia tiferò Messico”

Dopo una breve pausa dal campo di gioco, Carlo Ancelotti è tornato a pieno regime. Oltre ad aver firmato un contratto con il Napoli per la prossima stagione, l’ex tecnico del Bayern è attualmente impegnato come opinionista e commentatore per una televisione messicana in occasione dei Mondiali di Russia 2018 che hanno preso il via oggi con la partita di inaugurazione tra i padroni di casa e l’Arabia Saudita.

L’allenatore emiliano ha speso alcune parole sull’Italia, grande assente del campionato del Mondo e ha svelato per quale nazionale farà il tifo nel corso del torneo più atteso dell’anno: “Tutti gli allenatori vengono criticati, soprattutto i commissari tecnici delle nazionali. Il Messico deve fare il suo percorso passo dopo passo. Il girone è difficile. Sono molto triste perché l’Italia non si è qualificata ai Mondiali, ma di conseguenza mi metto la maglia del Messico e faccio il tifo per il Messico”.

