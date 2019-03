Napoli, bloccato Fornals per l’estate

La prossima estate ci saranno diversi cambiamenti nella finestra di mercato in casa Napoli, come preannunciato già da qualche settimana dal presidente del club Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riferito da Tuttosport, ci sarebbero diversi calciatori che potrebbero andare via, tra cui Mertens e Callejon, ma non è da escludere anche Allan e Koulibaly. Chi al loro posto? Tanti sono gli obiettivi, ma la società azzurra avrebbe già bloccato Pablo Fornals del Villarreal, per il quale sarà versato la clausola rescissoria da 30 milioni molto probabilmente. Un’operazione in stile Fabian Ruiz, già avallata da Carlo Ancelotti, ma sono ancora osservati speciali Valentino Lazaro, esterno classe ’96 dell’Hertha Berlino, e Hirving Lozano, attaccante del PSV.