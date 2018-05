Napoli, De Laurentiis: “Il campionato è nostro, mica potevo andare a rubare. Sarri? Tempo scaduto”

Grazie alla vittoria per 2-1 contro il Crotone, il Napoli ha chiuso la stagione con 91 punti, numeri record per gli azzurri. Al termine della gara, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in sala stampa, elogiando i giocatori partenopei e lanciando qualche frecciatina nei confronti della Juventus: “Sono contento della stagione. Abbiamo chiuso il campionato a -4, quindi il campionato è nostro. Cosa potevo fare? Mica potevo andare a rubare”, queste le parole del patron azzurro, che ha poi espresso lo stesso concetto anche su Twitter attraverso un post in cui mostra i festeggiamenti avvenuti in spogliatoio: “Una vittoria che mette il sigillo a una bellissima stagione. Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo”.

De Laurentiis ha inoltre commentato la partita a Radio Kiss Kiss: “91 punti, 91 punti, contro forse 90, ma forse anche meno, penso si possa anche dire che lo scudetto, quello vero, ce lo siamo meritato, quello finto magari ce lo daranno l’anno prossimo. La gente pensa ad un ciclo finito perché un triennio è lungo, la gente immagina che qualcosa possa cambiare, un giocatore, un modulo di gioco, vedremo”, ha dichiarato il numero uno del Napoli, cha ha poi continuato: “Non andrò in California, starò qui per verificare che il San Paolo non abbia settori bloccati, siamo riusciti a convincere De Luca a mettere altri 20 milioni, ora ci sarà un comitato di cui farò parte per far fruttare questi soldi in tempi brevissimi, lavoreremo di giorno e di notte, se entro il 15 luglio non sarà operativo allora vuol dire che non bastano i 5 stelle e i leghisti, l’Italia è proprio fot**! Se ci dice male speriamo almeno di averlo per la prima di Champions, il 15 settembre”.

Il presidente napoletano ha infine speso alcune parole per Maurizio Sarri: “Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato a Pellegrini (il suo procuratore, ndr), l’ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto: ‘boh!’. Per me la data non c’è più, è tempo scaduto, perché a un certo punto l’abbiamo affrontato questo problema, in tutti i modi, poi io mi devo prendere la responsabilità, dobbiamo andare avanti. Non è detto vada via, c’è una clausola vediamo cosa accadrà”.

NAPOLI, DE LAURENTIIS ARMATO DI… CHAMPAGNE