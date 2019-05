Napoli, debutto in Serie A per il promettente classe 2000 Gaetano: “Un sogno che si avvera”

È nata una stella? Nella partita vinta a Ferrara contro la Spal, nel Napoli ha esordito in Serie A l’attaccante classe 2000 Gianluca Gaetano, primo millennial a vestire la maglia azzurra in massima serie. Di lui da tempo si parla un gran bene, potrebbe essere uno dei migliori giocatori italiani della sua generazione: fantasista e capitano della formazione Primavera, ha segnato in questa stagione ben 21 gol fra campionato di categoria e Youth League. “Un sogno che si avvera. Sacrifici che vengono ripagati – ha detto su Instagram Gaetano, che giù aveva esordito con Ancelotti ma in Coppa Italia contro il Sassuolo -. Ringrazio il mio grande amore Maria (la compagna, ndr) per tutta la forza e incoraggiamento per non avermi fatto mai mollare. Grazie alla società e al mister per la fiducia”.