Napoli, l’ex Marino consiglia De Laurentiis: “Gasperini per il dopo Sarri”

In casa Napoli tiene banco il futuro di Maurizio Sarri, recentemente accostato alla Premier League. Pierpaolo Marino, ex dirigente dei partenopei, ai microfoni di Radio Sportiva propone Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, come erede del tecnico cresciuto in Toscana qualora quest’ultimo dovesse andare via a fine stagione: “In questo momento i tifosi del Napoli mi chiedono sul futuro di Sarri perché sono preoccupati, ha una clausola di 8 milioni di euro che non è un ostacolo insormontabile. De Laurentiis cerca di fare breccia su Sarri in modo tale da fargli firmare un rinnovo che abolisca la clausola, ma qualora dovesse andare via io vedrei bene Gasperini al San Paolo: dopo l’esperienza all’Inter, lo vedo maturo per tornare in un grande club. Il suo gioco all’Atalanta è spettacolare, intenso e veloce, sa lavorare alla grande con i giovani, anche se non sarebbe un compito facile: andrebbe a raccogliere un’eredità pesante. Ma sarebbe in linea con le idee della società e poi parliamo di un allenatore davvero bravo, l’ha fatto vedere a Bergamo. Spero, però, che Sarri resti e porti lo scudetto al Napoli”.