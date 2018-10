Napoli, Liverpool nel destino di Insigne: dalla Champions al sondaggio per giugno

Lorenzo Insigne è sicuramente l’uomo del momento in casa Napoli. Grazie al suo gol, che ha deciso il match di Champions League contro il Liverpool nei minuti finali, gli azzurri hanno alimentato le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale in un girone di fuoco che comprende anche il Paris Saint Germain. L’attaccante, però, è stato spesso decisivo anche in campionato, come dimostra il secondo posto in classifica capocannonieri, con sei reti segnate, dietro solo a Piatek.

LIVERPOOL NEL DESTINO – Il Liverpool sembra essere nel destino di Lorenzo Insigne. I Reds, infatti, stando a quanto riportato da Rai Sport, dopo essere stati puniti in Champions, hanno messo nel mirino l’attaccante del Napoli e lo seguono con grande attenzione, anche in virtù del fatto che Carlo Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo. E chissà che Klopp non stia già sognando un tridente composto dallo stesso Insigne, Salah e Mané alle spalle di Firmino. E proprio l’allenatore tedesco è uno dei principali estimatori di Lorenzo Il Magnifico, rimasto colpito già qualche anno fa, sempre in Champions League quando era sulla panchina del Borussia Dortmund.

IL NAPOLI LO BLINDA – Il Napoli, comunque, non sembra essere intenzionato a privarsi del suo miglior talento, tanto adesso quanto in futuro. L’età, inoltre, gioca a favore di Insigne visto che, essendo un classe 1991, è sicuramente ritenuto intoccabile rispetto a Dries Mertens e José Callejon, le cui sirene dalla Cina e dalla Spagna non si sono mai spente del tutto. Carlo Ancelotti non ha alcuna intenzione di mettere in discussione l’attaccante di Frattamaggiore, soprattutto ora che gli ha trovato un ruolo in cui può essere ancora più prolifico rispetto a quanto fatto fino ad ora.