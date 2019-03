Napoli, nel mirino c’è l’esterno dell’Herta Berlino Lazaro

Il Napoli pensa già al futuro. Avviata la trattativa con l’Hertha Berlino per l’esterno di centrocampo Valentino Lazaro. Con Ancelotti che è passato al 4-4-2, il calciatore farebbe comodo agli azzurri. L’Hertha vuole 20 milioni (un anno fa lo prese dal Salisburgo per 6 ,5), mentre Giuntoli sta cercando di abbassare un po’ le pretese del club tedesco (potrebbe arrivare a 17) e intanto ha già avviato un contatto con il procuratore Max Hagmayr. Ci sarebbero anche le cifre di un’ipotesi di accordo per 5 anni, adesso occorre convincere l’Hertha, che ha il giocatore sotto contratto fino al 2021. Ovviamente Lazaro è stato attentamente osservato dallo scouting azzurro, ma basterebbe il suo curriculum per far capire che è un giocatore di livello.