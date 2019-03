Napoli, tre colonne di Ancelotti verso il rinnovo

Il Napoli è già al lavoro per la prossima stagione. La società di Aurelio De Laurentiis, vista la distanza siderale dalla capolista Juventus in classifica, pensa all’Europa League e soprattutto a fissare i punti di riferimento della prossima stagione. La dirigenza partenopea è al lavoro sui prolungamenti di Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic. I prossimi tre rinnovi azzurri potrebbero riguardare loro, i calciatori col contratto in scadenza 2021. Il club azzurro Napoli è al lavoro per i tre prolungamenti di contratto e non dovrebbero esserci particolari problemi a sottoscrivere dei nuovi accordi con questi tre calciatori, punti di riferimento di Ancelotti in questa stagione e, molto probabilmente anche per le prossime.