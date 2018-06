Polonia, Milik: “Basta! Lasciate stare le mie ginocchia”

I Mondiali di Russia 2018 sono ormai alle porte: tra le 32 squadre qualificate anche la Polonia di Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli, impegnato nella preparazione verso il Campionato del Mondo, ha risposto in maniera piuttosto alterata alle continue domande sulla sua condiziona fisica. In conferenza stampa il giocatore ha risposto così ad un giornalista: “Me lo chiedi una volta, due volte, tre volte. Scusami, ma lascia in pace le mie ginocchia. Smettila, va tutto bene da questo punto di vista”.

