Real Madrid, Sarri promosso sul campo ma scartato per il carattere

Dopo il clamoroso annuncio di Zinedine Zidane che durante una conferenza stampa ha svelato di voler lasciare la panchina del Real Madrid, è partito il toto nome per il possibile sostituto del tecnico francese. Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, nella giornata di oggi si è svolta a Madrid una riunione della direzione sportiva del club di Florentino Perez. Uno degli argomenti principali? Chiaramente il nome del possibile sostituto di Zizou.

Tre i nomi identificati dalla società: tra questi, anche quello di Maurizio Sarri, attualmente alla ricerca di un club. Il tecnico toscano piace molto al Real come qualità di gioco e ha ricevuto giudizi positivi per quanto riguarda la parte tecnica, ma sembra non convincere a causa del suo atteggiamento fuori dal campo definito troppo polemico.

