Salisburgo, Rose: “Napoli? Lo battiamo con il pressing”

Giornata di vigilia per il tecnico del Salisburgo Marco Rose ha parlato anche dell’impostazione tattica della gara. Il tecnico degli austriaci ha presentato così la gara degli ottavi di finale di Europa League contro la squadra allenata da Carlo Ancelotti: “Il Napoli è sicuramente una squadra di valore – ha detto il tecnico – Dovremo difendere bene in fase di non possesso e fare tanto pressing per creare più occasioni dell’avversario”. Rose non sembra essere spaventato dal potenziale offensivo di Insigne e compagni, tantomeno della cornice di pubblico del San Paolo: “Sarà una grande partita, siamo concentrati totalmente sul match d’andata: vedremo quanto sarà decisiva e cosa fare al ritorno”.