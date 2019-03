Salisburgo, Ulmer: “Dortmund e Lazio? Napoli di un altro livello”

Alla vigilia della sfida che vale l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Napoli, il difensore del Salisburgo, Andreas Ulmer, ha presentato la partita contro la squadra allenata da Carlo Ancelotti: “Il Napoli ha un livello più alto, anche perchè è in un momento di forma. Quindi dovremo concentrarci e non pensare alle sfide precedenti come contro quelle vinte contro il Borussia Dortmund e Lazio – ha detto il giocatore che poi ha proseguito – “Dovremo mettere anche tanto cuore e passione per il gioco di domani, vogliamo goderci questa grande sfida”. Infine una battuta anche sul mercato, quando i cronisti in sala stampa hanno chiesto se avesse parlato di Napoli con Lainer, obiettivo estivo del mercato di De Laurentiis: “Ne abbiamo parlato in estate quando si parlò del trasferimento, ora però non è più un tema caldo”.