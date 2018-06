Sarri, l’agente: “Penso si riposi quest’anno…”

Dopo la conclusione della sua esperienza al Napoli, il futuro di Maurizio Sarri sembrava poter proseguire a Londra, alla guida del Chelsea. In queste ore, però, le cose sembrano complicarsi. Il club londinese pare aver scelto Laurent Blanc per il dopo Conte e, in questo caso, per l’ex tecnico partenopeo non ci sarebbe più spazio.

In queste ore, c’è stato un altro colpo di scena: Alessandro Pellegrini, agente dell’ormai ex allenatore azzurro, ha lanciato una clamorosa indiscrezione ad Oracolo Rossonero: “Penso si riposi quest’anno…”, queste le sue parole.

MANCHESTER CITY, GUARDIOLA: “SARRI IN INGHILTERRA? E’ UNO DEI MIGLIORI IN ASSOLUTO”