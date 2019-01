Serie A, le formazioni di Napoli-Lazio: Ancelotti con Mertens e Milik

Tutto pronto allo Stadio San Paolo di Napoli per la sfida tra i partenopei e la Lazio di Simone Inzaghi. Senza Koulibaly, Allan, Hamsik e Insigne, scelte in alcuni casi obbligate per Carlo Ancelotti. In difesa Malcuit preferito a Hysaj sulla corsia destra, in cabina di regia c’è Fabiàn Ruiz con Diawara, mentre Callejon e Zielinski agiscono da esterni di centrocampo nel 4-4-2 che vede in Mertens e Milik i due terminali offensivi. Nella Lazio, Immobile sarà affiaccanto nel reparto offensivo da Luis Alberto.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2) – Meret; Malcuit, Raul Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Lazio (3-5-1-1) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.