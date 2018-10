Nations League: Croazia-Inghilterra 0-0, Belgio batte Svizzera 2-1

Serata di Nations League. Questi i risultati dei match disputati in serata.

Lega A: Gruppo 1 Belgio-Svizzera 2-1 (58′ e 84′ Lukaku, 76′ Gavranovic) Classifica: Belgio 6, Svizzera 3, Islanda 0

Gruppo 4 Croazia-Inghilterra 0-0. Classifica: Spagna 6, Inghilterra 1, Croazia 1

Una sola gara in programma per la Lega B. Austria-Irlanda termina con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Decisivo il gol al 71′ dell’ex Inter Marko Arnautovic. Dopo questo risultato la classifica del Gruppo 3 vede la Bosnia a 6 punti, Austria a 3 e Irlanda del Nord 0.

Lega C, Gruppo 2 Estonia-Finlandia 0-1: 91′ Pukki, Grecia-Ungheria 1-0: 65′ Mitroglou. Classifica: Finlandia 9

Grecia 6, Ungheria 3, Estonia 0.

Lega D, Gruppo 2 Bielorussia-Lussemburgo 1-0: 43′ Saroka, Moldavia-San Marino 2-0: 31′ e 67′ Ginsari. Classifica: Bielorussia 7, Lussemburgo 6, Moldavia 4, San Marino 0.