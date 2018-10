Nations League, i risultati: Piatek segna ancora ma Polonia ko con Portogallo

L’ennesimo gol di Krzysztof Piątek non basta alla Polonia, battuta 3-2 in casa contro il Portogallo, aiutato anche dall’autogol di Glik. Nota stonata per l’Italia: i lusitani salgono così a 6 punti, con gli azzurri che devono battere sia Polonia che Portogallo e sperare che al ritorno i primi abbiano la meglio sui secondi. Di seguito tutti i risultati delle gare della Nations League disputate questa sera, con relativa classifica.

League A

Polonia-Portogallo 2-3 (18′ Piatek, 77′ Blaszczykowski; 31′ A. Silva, 43′ aut. Glik, 52′ B. Silva)

Gruppo 3: Portogallo 6, Polonia 1, Italia 1

League C

Israele-Scozia 2-1 (52′ Peretz, 75′ aut. Tierney; 25′ Mulgrew)

Gruppo 1: Scozia 3, Albania 3, Israele 3

Lituania-Romania 1-2 (90′ Zulpa; 13′ Chipciu, 90’+4 Maxim)

Montenegro-Serbia 0-2 (18′ e 81′ Mitrovic)

Gruppo 4: Serbia 7, Romania 5, Montenegro 4, Lituania 0

League D

Faer Oer-Azerbaigian 0-3 (28′ e 85′ Oliveira, 67′ Nazarov)

Kosovo-Malta 3-1 (30′ e 81′ Kololli, 68′ Muriqi; 51′ Agius)