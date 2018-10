Nations League, Polonia-Italia: le formazioni ufficiali

Sono state ufficializzate le formazioni di Polonia-Italia, in campo fra poco più di un’ora a Chorzow, valido per la Nations League. Padroni di casa che schierano dal primo minuto Milik e non Piatek, negli azzurri ancora Insigne falso nove con Bernardeschi e Chiesa.

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralski, Linetty; Zielinski; Milik, Lewandowski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa.