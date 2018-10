Nations League, successo Italia: una rete di Biraghi al 92′ piega la Polonia

Cercato, voluto e arrivato. Allo Slaski Stadium di Chorzow, alla fine è arrivato il gol tanto atteso e l’Italia batte in pieno recupero la Polonia. In rete su calcio d’angolo Biraghi al 92′.

L’Italia più bella di tutti i match dell’ultimo anno, affronta un primo tempo giocato a ritmi elevati, con 45 minuti di grande personalità per gli azzurri, bravi a tenere il controllo del pallone e creare occasioni. Partenza con botto: al 1′ azione prolungata palla a terra, scarico per Jorginho che da 25 metri va col destro a giro: colpito l’incrocio dei pali a Szczesny già battuto.

Al 30′ altro legno per i ragazzi di Mancini: Chiesa pesca il taglio di Insigne che in acrobazia anticipa Szczesny, traversa piena. Grande protagonista per la Polonia, è proprio l’estremo difensore della Juventus più volte impegnato a salvare il risultato per i suoi. Solo Milik si è reso pericoloso per i padroni di casa con un sinistro deviato da Biraghi al 34′. Prima frazione che vede gli Azzurri dominare sia sul possesso palla che sulle occasioni da gol. Uno 0-0 che sta stretto.

Il secondo tempo si apre con un doppio cambio per la Polonia: Blaszczykowski per Linetty e Grosicki per Szymanski. Azzurri ancora propositivi e attenti, ma Polonia che parte con maggiore grinta. Infatti al 57′ trema l’Italia: Donnarumma respinge una conclusione di Grosicki, Biraghi combina un mezzo disastro nel tentativo di liberare ma gli uomini di Mancio tirano un sospiro di sollievo. L’Italia si riorganizza, senza tuttavia riuscire a trovare ancora la via della rete. Ne è l’ennesima conferma l’occasione che capita sulla testa di Bernardeschi: al 70′ cross delizioso di Chiesa per lo juventino che non riesce a direzionare correttamente la sfera e mette a lato. Cambio di fronte e stavolta è la Polonia a divorarsi l’1-0: Grosicki calcia in solitudine davanti a Donnarumma che respinge con i pugni, Milik spara in curva il tap-in. Gli ultimi 15′ sono un vero assedio degli Azzurri alla porta di Szczesny.

Ma dopo 7 nitide occasioni da rete arriva il gol tanto atteso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo in scivolata a porta vuota segna Cristiano Biraghi. Finisce così, con l’Italia che si giocherà il primo posto col Portogallo nel girone e Polonia condannata alla retrocessione in Nations League.

TABELLINO

MARCATORI Biraghi (92′)



Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca (Jedrzejczyk 88′); Szymanski (Grosicki 46′), Goralski, Linetty (Blaszczykowski 46′); Zielinski; Milik, Lewandowski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (Piccini 85′), Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi (Lasagna 80′), Insigne, Chiesa.

AMMONITI: Jorginho (I)