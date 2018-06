Bayern Monaco, James Rodriguez: “Buffon meritava i Mondiali”

Il Mondiale di Russia 2018 è finalmente iniziato, ma la Colombia dovrà aspettare ancora qualche giorno per esordire contro il Giappone. In vista della sfida in programma per martedì, James Rodriguez ha rilasciato un’intervista ai microfoni di GQ. L’attaccante del Bayern Monaco ha parlato del suo futuro e ha speso alcune parole su Gianluigi Buffon e sull’Italia, la grande assente del torneo più atteso del mondo.

“Chissà, un giorno potrei anche venire da voi in Italia, ma per adesso sto bene a Monaco. Abbiamo appena vinto il campionato. E con i miei compagni vorrei conquistare quella che sarebbe la mia terza Champions League. I Mondiali? Sinceramente confido molto nelle qualità della mia nazionale. In generale, possediamo la capacità tecnica per sognare di fare cose davvero grandiose. Penso che sì, possiamo anche vincere il titolo: abbiamo fame di trionfi e con umiltà possiamo farcela ad arrivare sino in fondo. È il mio sogno, e anche quello di tutti i connazionali. Se sono pronto a subire falli a raffica? Ci sono abituato, quindi non mi preoccupo e non temo nessun marcatore. Li rispetto. Mondiali senza Italia e Buffon? Sì, Gianluigi avrebbe dovuto essere presente, è un simbolo del calcio e la sua assenza rappresenta una delle cattive notizie di questo Mondiale. In un campionato così importante dovrebbero concedere una wild card speciale perché non manchino i migliori calciatori della Terra”, queste le parole dell’attaccante colombiano.

