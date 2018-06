Brasile, Neymar cambia look per l’esordio al Mondiale: si fa biondo

Il Mondiale di Russia 2018 ha ormai preso il via e domani sarà il gran giorno del Brasile che farà il suo esordio contro la Svizzera. In occasione della prima gara del torneo, Neymar ha deciso di cambiare look: l’attaccante del PSG si è infatti presentato all’allenamento di rifinitura con i capelli biondi.

Questo, però, non è il primo caso: alcuni giorni fa, infatti, anche Nagatomo si era fatto biondo in vista dell’inizio del Campionato del Mondo.

