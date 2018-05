Guidetti ‘insensibile’ alle lacrime di Buffon: “Nessuna tristezza”

I tanto attesi Mondiali di Russia 2018 saranno molto tristi per il popolo italiano. Se da una parte gli azzurri si stanno ancora leccando le ferite legate alla mancata qualificazione, dall’altra c’è ancora chi festeggia per avere trovato un posto tra le 32 Nazionali qualificate. Ai microfoni di Marca, John Guidetti ha ricordato il momento in cui la Svezia ha eliminato l’Italia: “La Svezia ha buone possibilità di andare avanti nel torneo. Nel nostro cammino di qualificazione abbiamo lottato contro una delle migliori Nazionali al mondo, se non la migliore, come la Francia, abbiamo lottato contro l’Olanda e agli spareggi abbiamo pescato l’Italia, una squadra che generalmente si qualifica ai Mondiali e arriva anche in fondo. E’ stato bellissimo, incredibile. Abbiamo giocato bene, ma la cosa che più conta è che abbiamo creduto in noi stessi come squadra e ci siamo divertiti. Siamo come una piccola famiglia e la nostra mentalità è ha rappresentato il nostro principale segreto. Siamo una grande squadra, combattiamo sempre l’uno per l’altro”.

L’attaccante dell’Alaves ha poi commentato le lacrime di Gianluigi Buffon. La reazione del portiere di Carrara aveva fatto il giro del mondo commuovendo tutti, tranne Guidetti: “Se la cosa mi ha commosso? Mi spiace, ma in quel momento non provavo tristezza. Parliamo di un grande portiere, ma quel momento vorrei riviverlo un milione di volte. Abbiamo dimostrato di poter battere grandi squadre e vogliamo continuare a sorprendere in Russia”, ha dichiarato il 26enne che ha poi concluso: “Il calcio a volte riserva delle sorprese. Il Leicester ha vinto la Premier quando in realtà di solito gioca per non retrocedere. Tutto è possibile”.

SVEZIA, QUANDO L’AUTOGOL E’… UN’OPERA D’ARTE