Italia, Bonaventura: “Era importante vincere, ma è stata una partita positiva”

All’Allianz Stadium l’Italia non va oltre l’1-1 con l’Olanda. Nel post partita, a commentare la terza amichevole degli azzurri ci ha pensato Giacomo Bonaventura che ai microfoni di Rai1 ha dichiarato: “Sarebbe stato importante vincere per il morale per tutti perché abbiamo lavorato in queste settimane e abbiamo provato cose che a tratti ci sono riuscite e a tratti no, ma tutto sommato la partita di oggi è stata positiva. Mi trovo bene in quel ruolo, mi piace giocare lì e penso di poter fare bene e l’ho dimostrato quest’anno. Sono anche soddisfatto di quello che ho fatto questa sera. Non sono riuscito a essere pericoloso, ma non è stata una cattiva partita. Mi sono trovato bene con i miei compagni di reparto, poi è chiaro che siamo tutti nuovi e dobbiamo migliorare”.