Italia, Bonucci: “Potevamo fare meglio. Balotelli? Basta parlare sempre di lui”

Dopo la sconfitta contro la Francia, il capitano azzurro ha commentato la gara disputata a Nizza ai microfoni di Rai1: “Dalle sconfitte va tratto dove si deve migliorare. Abbiamo tenuto bene il campo e con un pizzico di cattiveria potevamo fare meglio. La Francia è più forte, hanno giovani esperti. Cosa ho detto a Balotelli? Niente di che, parlavamo della punizione che doveva tirarla Pellegrini, ma è andata bene così. Sono contento della prestazione, siamo giovani possiamo solo crescere. Però ora basta parlare sempre di Balotelli, è un valore aggiunto, è maturato, ma l’Italia è di tutti, non carichiamolo di troppe responsabilità, gioca bene come tutti e fa errori come tutti. Basta parlare di Balotelli, altrimenti si sminuiscono gli altri”.