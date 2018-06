Italia, Caldara: “Non mi aspettavo il debutto. E’ stata una grande emozione”

Dopo la sconfitta contro la Francia nel corso dell’amichevole disputata a Nizza, Mattia Caldara ha commentato il suo esordio in Nazionale: “Non mi aspettavo il debutto stasera. E’ stata un’emozione importante. Purtroppo è andata male la partita, ma siamo sulla strada giusta e possiamo solo migliorare. Griezmann e Mbappé? Sono giocatori fantastici. Dobbiamo cercare di diventare squadra il prima possibile, dobbiamo fare gruppo perché siamo all’inizio di un percorso e dobbiamo arrivare forti all’Europeo. Questi due anni con Gasparini sono stati per me fondamentali per la mia crescita e lo devo ringraziare per tutto. Possiamo arrivare al livello della Francia, abbiamo giocatori forti e lo dimostreremo più avanti. Prepareremo bene le qualificazioni all’Europeo”.