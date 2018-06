Italia, Chiesa: “Abbiamo qualità e forza fisica. Francia? Ha tutte le carte in regola per vincere”

Dopo la sconfitta contro la Francia nel corso dell’amichevole disputata a Nizza, Federico Chiesa, centrocampista azzurro, ha commentato la sfida ai microfoni di Rai1: “Abbiamo dimostrato che abbiamo qualità e forza fisica per mettere in difficoltà tutte le nazionali in future. Meritavamo il pareggio ma il risultato ci serve come crescita per andare avanti e migliorare i nostri errori e competere a livelli alti. Sono a disposizione del mister, al 100%. Dall’altra parte ci sono campioni fortissimi: da Griezmann, a Mbappé, Dembélé e Pogba hanno una qualità straordinaria. Ero abituato a vederli alla TV, ma vederli da vicino è impressionante. Sono una nazionale davvero forte. Hanno tutte le carte in regola per vincere il mondiale. Sicuramente li ammiro come giocatori e un giorno spero di arrivare ai loro livelli. La strada è lunga, ma lavorando duro e dando il 100% per la maglia azzurra e la Fiorentina potrò arrivare a quei livelli. Futuro? Sono contento per il contratto che ho firmato, ma ora penso solo alla nazionale.