Italia, Criscito: “Bilancio positivo. Il fallo? Non so, ma era un’amichevole…”

Nel corso dell’ultima delle tre amichevoli dell’Italia, gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 con l’Olanda. Passati in vantaggio grazie alla rete di Zaza, la formazione di Mancini è rimasta in 10 dopo l’espulsione di Criscito e ha subito la rete del pareggio negli ultimi minuti. Nel post partita, l’ex Zenit ha commentato così la sfida ai microfoni di Rai1: “Il bilancio è positivo. Abbiamo fatto una buona partita soprattuto nel primo tempo, siamo sulla strada giusta. Il fallo? Non so se era da ultimo uomo, forse sì, ma ho parlato con l’arbitro, era un’amichevole… Ora dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Col mister c’è un grande rapporto”.