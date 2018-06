Italia, Fabbricini: “Balotelli? Lo vedo ricostruito… Le lezioni gli sono servite”

Uno dei protagonisti della nuova Italia targata Roberto Mancini è di certo Mario Balotelli. A detta di tutti, l’attaccante in forza al Nizza sembra davvero cambiato e maturato rispetto a qualche anno fa. In vista della sfida contro l’Olanda, Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC ha parlando con le televisioni da Torino ed ha affrontato diversi argomenti, tra cui la crescita dell’ex Inter e Milan.

NAZIONALE – “L’obiettivo primario era riallacciare un filo fra la squadra e chi ama il calcio e tutta la popolazione e credo che l’obiettivo non dico sia stato già raggiunto ma siamo sulla buona strada. C’è un’attenzione particolare, una bella compostezza, un ottimismo che non guasta e i giovani, soprattutto. Andiamo avanti con fiducia. E se pensate che con domani tutti i giocatori convocati da Mancini sono andati in campo, è un bel segnale”.

CALCIOMERCATO – L’ambiente azzurro, in questi giorni, è rimasto fuori da qualsiasi voce di mercato e Fabbricini ha dichiarato: “Dovevamo ricordare a tutti i ragazzi un decalogo comportamentale, è stato fatto, ne ho parlato con Gabriele Oriali, e quando è arrivato il momento opportuno i ragazzi stessi hanno pregato Raiola di assentarsi e non è mai entrato nell’area azzurra dell’albergo e questo è importante. Massimo rispetto per tutti quelli che lavorano, se anche il lavoro nostro fosse rispettato un po’ di più e magari con più grande serenità sarebbe meglio”.

BALOTELLI – “Probabilmente gli avrà fatto bene qualche lezione del passato, qualche contrattempo forte che ha avuto lui. Lo vedo però ben messo, ricostruito, ha fatto anche delle battute simpatiche in conferenza stampa sul perché è cercato più all’estero che in Italia, sono cose che danno fiducia perché forse il ragazzo ha ripreso uno spirito normale, da giovane qual è”.

