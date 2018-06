Italia femminile al Mondiale, il ct Bertolini: “Un successo costruito in 10 mesi, questa squadra ha qualità”

Notte di festa per il calcio italiano, che vede la Nazionale femminile tornare alla fase finale del Mondiale dopo 20 anni di attesa. Stati Uniti 1999-Francia 2019, in mezzo i passi avanti di un movimento che negli ultimi 24 mesi ha fatto passi da gigante a livello di popolarità e pure sotto quello tecnico, visto lo spettacolo offerto dalle azzurre nella partita decisiva, giocata a Firenze contro il Portogallo e vinta per 3-0.

Gara senza storia: serviva un successo per chiudere il discorso con 90′ di anticipo e successo è stato. Sotto gli occhi del Commissario FIGC Fabbricini e del vice Costacurta, le azzurre volano in Francia a punteggio pieno e allora è inevitabile la gioia del ct Milena Bertolini, che aveva raccolto il gruppo dopo il fallimento della mancata qualificazione all’Europeo: “Questa è la vittoria di un gruppo di ragazze fantastiche, in 10 mesi si sono allenate con professionalità e tanta abnegazione – ha dichiarato il selezionatore a Rai Sport a fine gara – Sono contenta per loro e per chi ha lavorato con me e prima di me per la fortuna del movimento, credo che questo ripaghi tutti dei sacrifici compiuti”.

La nuova gestione ha portato una svolta anche a livello di atteggiamento tattico e i risultati si sono visti nella spumeggiante serata del “Franchi”: “Le ragazze si sono convinte di avere qualità e che erano in grado di fare le partite e non di subirle” ha concluso il tecnico emiliano.

