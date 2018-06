Italia, Madragora: “Sono felice a metà: contento per il debutto, ma non per la prestazione”

Dopo la sconfitta in amichevole contro la Francia, Rolando Mandragora centrocampista classe 1997 ha commentato il suo esordio in nazionale ai microfoni di Raisport: “Cercheremo di raggiungere il loro livello nel minor tempo possibile. La Francia è una squadra fisica e forte che di sicuro andrà a giocare il Mondiale per vincerlo, quindi credo che abbiamo sofferto in tutti i reparti del campo. Debutto con la Francia? Non sta a me giudicare, sicuramente non è facile debuttare contro una squadra forte come la Francia. Sono felice a metà: per l’esordio sicuramente, per la prestazione un po’ meno. Sicuramente possiamo solo migliorare quando affrontiamo queste partite. Possiamo trarre tanti benefici. Da domani saremo al lavoro per la prossima amichevole”.