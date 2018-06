Italia, Mancini: “Abbiamo bisogno di tempo, ma saremo pronti per l’Europeo”

Ospite al programma Tiki Taka Russia, il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La Spagna favorita? Credo che la favorita sia il Brasile. Chiaro che la Spagna può arrivare in finale ma è difficile giudicare ora. La partita più bella è stata comunque Spagna-Portogallo”.

ITALIA – “Il Mondiale è sempre aperto, se fossimo arrivati lì… Le ultime due volte che l’Italia ha vinto la Coppa del Mondo non partiva con un pronostico a favore, ma a volte le cose possono cambiare nel corso del Mondiale. Abbiamo bisogno di tempo, ma dobbiamo essere veloci perché dobbiamo qualificarci all’Europeo, poi ci penseremo. Argentina? Adesso non dico non sia importante giocare bene, ma l’unica cosa che conta è vincere. Poi nelle partite a eliminazione diretta conta tutto. Anche se l’Argentina avrebbe dovuto vincere. Se farei giocare insieme Aguero e Higuain? Di certo Sampaoli conosce meglio di tutti noi questi grandi attaccanti. Loro hanno anche Dybala e Messi…”

ICARDI – “Fa abbastanza gol e anche a livello di partecipazione di gioco. Non l’ho visto spesso quest’anno, ma è migliorato molto. Ogni giocatore ha margini di miglioramento”.

RONALDO – MESSI – “Credo che Ronaldo abbia una preparazione mentale incredibile. Si è allenato molto per diventare quello che è oggi. Messi invece è nato fuoriclasse e a volte non ha la preparazione mentale di CR7”.

EMOZIONE “Nella conferenza stampa di presentazione ero emozionato perché credo che rappresentare ed allenare la propria nazionale sia la massima aspirazione per un allenatore, l’emozione è tanta e continuerà ad essere così ogni partita. Spero di riprendermi con gli interessi quello che non ho avuto da giocatore”.

GIOVANI – “I nostri giocatori sono giovani e in un anno possono crescere tantissimo. Dembélé è andato al Barcellona ed è migliorato tantissimo. Anche Chiesta, per esempio, può crescere così”.

BALOTELLI – “Erano quattro anni che non lo vedevo. MI sebra maturato. Le qualità tecniche non si discutono, quindi dipende da lui. Mario ha tutte le qualità. Tecnicamente è bravissimo, sa giocare. Deve collegare un po’ tutto. A Nizza è migliorato. E’ ancora giovane, ma non dipende da noi. Noi dobbiamo dargli la possibilità ma dipende da lui. Può giocare con tutti, Immobile, Insigne, Chiesa, Zaza… Non ha grandi problemi”.

