Italia, Mancini: “Loro superiori, ma abbiamo fatto una bella partita”

Dopo la sconfitta contro la Francia, Roberto Mancini ha commentato così la prestazione degli azzurri ai microfoni di Rai1: “Questa sconfitta fa fare esperienza. Perdere non piace mai e oggi non era così semplice, ma ci sono stati momenti in cui potevamo fare gol. C’è un po’ di differenza in questo momento. Oggi la partita era diversa rispetto a quella di San Gallo e i giocatori sono stati molto bravi. La personalità cha abbiamo avuto contro la Francia? E’ una cosa molto importante, se continuiamo così magari tra un anno saremo a questo livello, o almeno saremo vicini. Sono molto contento della prestazione e della personalità. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile. Loro sono superiori fisicamente, hanno tantissimi giocatori e l’hanno dimostrato in campo, ma noi abbiamo fatto una bella partita”.