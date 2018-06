Italia-Olanda, ecco le formazioni ufficiali

Con questa sera si chiude il trittico delle amichevoli per la nuova Italia targata Roberto Mancini: dopo la vittoria con l’Arabia Saudita e la sconfitta contro la Francia, questa sera gli azzurri affronteranno l’Olanda all’Allianz Stadium di Torino. Come già annunciato nel corso della conferenza stampa, il tecnico jesino si affiderà a Mattia Perin, che scenderà in campo dal 1′ minuto. Al contrario, invece, il neo c.t. ha deciso di far riposare Mario Balotelli.

Ecco le formazioni ufficiali:

Italia: Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne

Olanda: Cillessen, Hateboer, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Roon, Vormer, Wijnaldum, Babel, Depay, Vilhena