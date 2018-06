Italia, Perin: “Juventus? Non c’è stata nessuna firma. E su Buffon…”

All’Allianz Stadium l’Italia di Mancini non va oltre l’1-1 contro l’Olanda. Al termine della gara anche Mattia Perin è intervenuto a commentare la gara. Ecco quanto dichiarato dal portiere ai microfoni di RaiSport: “L’applauso del pubblico? Non mi voglio sbilanciare. Ne stanno parlando le due società e il mio agente. Non c’è ancora stata nessuna firma. Non sono ancora il portiere della Juve, ma lo sono della Nazionale. Ho cercato di farmi trovare preparato. Dispiace aver subito il gol alla fine, ma dobbiamo trarre le cose positive, soprattutto il fatto che hanno giocato molti giovani, che c’è stata una buona personalità e abbiamo molti margini di miglioramento. Io, Sirigu e Donnarumma? Ho sempre detto che la competizione fa migliorare, siamo contenti di competere tra di noi. Ci sono anche tanti altri portieri giovani che possono ambire a questa maglia. Detto ciò c’è ancora Buffon che se continuerà a giocare e mostrerà le qualità che ha sempre mostrato potrà sicuramente tornare in Nazionale”.