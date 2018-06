Italia, Romagnoli: “Peccato per il risultato. Mancini ci ha fatto i complimenti”

All’Allianz Stadium, l’Italia di Roberto Mancini non va oltre l’1-1 contro l’Olanda. Dopo la rete di Zaza, gli azzurri sono rimasti in 10 per l’espulsione di Criscito e la formazione di Koeman ha trovato il pareggio all’88’. Nel post partita, Alessio Romagnoli ha commentato così la sfida ai microfoni di Rai1: “Peccato per il risultato. Penso che abbiamo fatto un bel primo tempo anche se non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. In 10 poi era difficile. Tutto sommato è stato positivo, poi è chiaro che in 10 è un’altra partita. Cosa ci ha detto Mancini? Ci ha fatto i complimenti per l’impegno”.