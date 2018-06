Italia, Verdi: “Peccato per il pareggio. Napoli? Non era un no a Sarri, ma…”

Dopo il pareggio contro l’Olanda all’Allianz Stadium, Simone Verdi è intervenuto ai microfoni di RaiSport per commentare la prestazione e ha poi parlato del Napoli, dove approderà nel corso della prossima stagione: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene non abbiamo sfruttato le palle gol il secondo tempo ci siamo abbassati. Siamo riusciti anche a trovare il gol, peccato per il pareggio a pochi minuti dalla fine. Ho parlato con Insigne, lo conosco da tempo. Sono felice sia stato lui il capitano. Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti. Non è stato un no a Sarri, ma un sì alla città di Bologna che mi ha dato la fiducia dopo la retrocessione con il Carpi. Mi sentivo in dovere di finire il campionato con quella maglia”.