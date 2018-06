Mazzola: “Scambio Icardi-Higuain? Mauro non si tocca. E su Balo capitano…”

“Ma quale scambio, Icardi non si tocca. Sì, cinquanta milioni sono tanti soldi ma quelli forti vanno tenuti, altrimenti non si cresce mai”. Non usa mezze misure Sandro Mazzola, ospite del programma ‘Un Giorno da Pecora’ di Radio Rai 1, per bocciare l’ipotesi di mercato che vorrebbe il capitano interista alla Juventus in cambio di Higuain più cinquanta milioni. La storica bandiera nerazzurra ribadisce così la sua assoluta fiducia nell’argentino e poi parla anche di Nazionale, a partire dalla suggestione Balotelli capitano: “Mi piace: vuole fare, è tosto ed è migliorato anche dal punto di vista professionale”.

Mazzola che non risparmia poi una critica al calcio italiano, colpevole, a suo dire, di non puntare sui propri talenti: “In Nazionale abbiamo un problema coi giovani, che non giocano più a calcio, e poi abbiamo tanti stranieri… Bisogna ricominciare ad allenare i giovani con uno spirito diverso. Ci vorranno due o tre anni ma bisogna cominciare a fare sul serio”.