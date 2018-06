Messico, Lozano: “E’ stato il mio gol più importante. Era fondamentale iniziare così”

La grande sorpresa del Mondiale di Russia 2018 è stato il Messico che ha battuto la Germania per 1 rete a 0 grazie al gol di Hirving Lozano, ala in forza al PSV. Al termine della gara, il giocatore ha commentato così la vittoria ai microfoni d Championat: “Sono molto contento e soddisfatto. I miei compagni hanno fatto un ottimo lavoro. Tutti hanno corso, tutti hanno combattuto, e il risultato è arrivato. Sapevamo che dovevamo dare il massimo. Se è la vittoria più importante nella storia della nazionale? Di sicuro è una vittoria importantissima. E’ bellissimo iniziare così. In più, abbiamo giocato contro l’attuale campione del mondo. Se è il mio gol più importante? Sì, sono d’accordo, questo è il più importante. Parliamo della Coppa del Mondo. Era importante iniziare così”.