Mondiali ConIFA, finisce qui il sogno della Padania: il Cipro vince per 3-2

Termina nel peggiore dei modi il sogno della Padania: approdata in semifinale dei Mondiali ConIFA, ovvero la competizione delle Nazionali non riconosciute, il club dei crociati si è trovato ad affrontare il Cipro del Nord. Una vera e propria finale anticipata, nel corso della quale i ciprioti hanno avuto la meglio.

La Padania era in vantaggio per 2-1 fino alla metà del secondo tempo, ma gli avversari in 3′ sono riusciti a fare l’impresa, capovolgendo il risultato. In finale, quindi, ci andrà il Cipro del Nord, mentre la Padania è costretta a rientrare in Italia salutando il sogno mondiale.

