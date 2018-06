Italia beffata all’88’: gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con l’Olanda

Con il pareggio contro gli Oranje si chiude il trittico delle amichevoli per la nuova Italia targata Roberto Mancini. All’Allianz Stadium di Torino, gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con l’Olanda di Koeman. Dopo un primo tempo dominato dalla formazione di casa, il gol dell’Italia arriva solamente con l’ingresso in campo di Simone Zaza cha al 67′ sblocca il risultato grazie ad un rimpallo. Pochi istanti dopo, gli azzurri sono costretti in 10 dopo l’espulsione di Domenico Criscito che non riesce a contenere Babel e lo mette giù. Con un uomo in meno, il ritmo cambia e all’88’ Aké trova la rete del pareggio.

ITALIA-OLANDA 1-1

67′ Zaza (I), 88′ Aké (O)