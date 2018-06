Olanda, Koeman: “La rosa dell’Italia è da Mondiale. Sorpreso dalla gara contro la Francia”

In vista della sfida all’Allianz Stadium tra Italia e Olanda, il c.t. olandese ha speso alcune parole per la nuova Nazionale targata Roberto Mancini. Intervenuto in conferenza stampa, Ronald Koeman ha mostrato grande rispetto nei confronti degli azzurri. Ecco le sue parole: “Ci sono molti volti nuovi, molti giovani nell’Italia, ma è una rosa da Mondiale. Sono rimasto sorpreso da come hanno affrontato la Francia, si è vista una certa differenza ma la Francia è una squadra top. Ci sono comunque tutti gli ingredienti per vedere una partita divertente, non sarà calcio d’estate. E noi abbiamo le nostre chance di vittoria”.

OLANDA, KOEMAN NUOVO C.T.: “SONO FIDUCIOSO”